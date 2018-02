'Paparazzo de anônimos' em NY é sucesso 'viral' no Facebook

Um fotógrafo americano que retrata o dia a dia de pessoas comuns de Nova York virou uma sensação na internet com seus retratos íntimos e inusitados dos moradores da metrópole multicultural.

Brandon Stanton, de 28 anos, conta que já caminhou cerca de 320 km e fez mais de 5 mil retratos. Ele calcula ter abordado 10 mil pessoas nas ruas da cidade, para pedir permissão para tirar uma foto.

Em 2010, Stanton criou um blog - Humans of New York - onde publicava suas imagens. Ele usava as redes sociais para promover o blog.

Com o tempo, ele percebeu que tinha mais sucesso publicando as imagens diretamente nas redes sociais - nos sites Facebook e Tumblr. No primeiro ano do projeto, ele conquistou 3 mil amigos no Facebook.

Hoje em dia, ele consegue 3 mil amigos novos no site em apenas um dia. O site, "Humans of New York", tem mais de 150 mil pessoas "curtindo" o projeto.

"Qualquer coisa que me faça sorrir, eu coloco no blog. Muitos idosos, muitas crianças, muitos casais, momentos de ternura", disse Stanton à BBC.

Stanton conta que antigamente seu trabalho passava desapercebido pela maioria. Mas hoje em dia, muitos nas ruas de Nova York se emocionam quando descobrem que foram clicadas pelas lentes do Humans of New York.

"É estranho porque há quatro meses meus horários eram os mesmos e minha rotina diária era igual, mas eu fazia tudo em anonimato. Mas agora, de repente, mesmo sem minha vida ou meu trabalho terem mudado muito, a explosão do meu blog nas redes sociais fez com que muitas pessoas viessem me falar sobre a importância do meu trabalho para elas."