Paparazzi clicam Pippa Middleton até 400 vezes por dia

Os paparazzi acampados em frente à casa de Pippa Middleton tiram centenas de fotos diárias da cunhada do príncipe William, disse na quarta-feira o editor de fotografia de um tabloide.

Paul Silva, do Daily Mail, disse que seu jornal recebe uma avalanche de fotos oferecidas por agências e freelances toda vez que ela sai de casa.

"No momento temos uma situação em que deve haver nove ou dez agências em frente à casa dela a cada dia", disse Silva ao inquérito público que discute a imprensa britânica, instituído em 2011 por causa do escândalo de espionagem envolvendo o extinto tabloide News of the World.

"Ela vai tomar um café ou volta para casa, e você recebe umas 300 a 400 fotos naquele dia."

Pippa tornou-se repentina e inesperadamente famosa no ano passado, ao vestir um apertado vestido branco no casamento da sua irmã, Kate, com o príncipe, segundo na linha de sucessão da rainha Elizabeth II.

Silva disse que seu jornal se recusa a usar fotos de Pippa se ela não estiver em um evento ao qual fotógrafos tenham sido convidados. "Não há razão para fotografá-la quando ela sai por aí para fazer suas coisas", afirmou o editor, acrescentando que a aparentemente todos os jornais britânicos seguem essa política.

A imprensa britânica adota mais cautela na publicação de fotos da família real desde que, em 1997, a princesa Diana, mãe de William, morreu em Paris num acidente de carro ao ser perseguida por paparazzi.

(Reportagem de Michael Holden)