Papai subiu na árvore

Filha de diretor - Jean-Louis Bertucelli, autor do cult Remparts d'Argile, de 1969 -, Julie Bertucelli tornou-se diretora, e prestigiada, mas seu aprendizado ela o fez com Krszystof Kieslowski, de quem foi assistente na trilogia das cores, e com Otar Iosseliani. Você sabe de quem se trata - ela fez Desde Que Otar Partiu. Você vai se lembrar de Otar quando vir A Árvore, que estreia amanhã nos cinemas da cidade. A Árvore teve direito a sessão de gala, encerrando o Festival de Cannes do ano passado.

Os dois filmes elaboram o tema da perda. Em Otar, as filhas tentavam esconder da mãe que o filho querido desapareceu no exterior. Em A Árvore, uma mãe tenta seguir em frente com a família após a morte do marido. A filha menor, uma menininha, acredita que ele reencarnou na árvore do título. A árvore, acredita a diretora, é uma personagem tão importante do filme quanto a mãe, a filha. Por isso mesmo, Julie Bertucelli, que foi documentarista antes de encarar a ficção, decidiu que não poderia trapacear com o espectador. Só a busca pela árvore, na Austrália, consumiu mais de um ano da produção.

O roteiro consumiu mais dois, mas é preciso esclarecer as circunstâncias em que A Árvore foi feito. A vida antecipou-se à arte e Julie perdeu o marido, morto após uma doença penosa. Ela queria falar da perda - Quando Otar Partiu, de novo, mas era importante contar outra história, para terminar não se repetindo.

Foi através de amigos que ela descobriu o livro da australiana Judy Pascoe. Somente num estágio mais avançado da produção foi que ela decidiu fazer da protagonista uma francesa e isso lhe permitiu chamar Charlotte Gainsbourg para o papel.

Charlotte colheu um grande sucesso pessoal em Cannes, 2009, pela mãe que perde o filho em Anticristo, de Lars Von Trier. Julie sabia do que Charlotte era capaz e, mesmo assim, a atriz a surpreendeu - com sua entrega, seu profissionalismo. "Charlotte não tem medo de ir ao limite", resume.

Numa conversa por telefone, da França, Julie Bertolucci fala de A Árvore, de cinema, do que aprendeu com Kieslowski. Um próximo filme? "Estou pensando, já comecei a rascunhar alguma coisa. Gostaria de filmar no Brasil, mas agora a prioridade é meu bebê." Julie está grávida. A vida continua - um dos temas de A Árvore.