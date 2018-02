Papai Noel troca trenó por jet-ski subaquático na Flórida

Um Papai Noel foi flagrado nesta sexta-feira, 21, praticando mergulho na Flórida, nos Estados Unidos. Só que em vez de trenó puxado por renas, Jason Schwenke, o "bom velhinho" mergulhador, usou um seascooter (veículo de propulsão motorizado) enfeitado com arranjos natalinos. Todo feriado de fim de ano, Schwenke veste-se com uma roupa de Papai Noel própria para a prática de mergulho e se oferece para tirar fotos, debaixo d'água, com outros mergulhadores. Em troca da imagem, ele pede doações para os centros de auxílio às crianças locais. Megulhador anda com jet-ski subaquático em vez de trenó na Califórnia. Foto: Reuters