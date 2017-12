Papai Noel deveria punir Britney e Paris Hilton, diz pesquisa Britney Spears e Paris Hilton não devem ficar surpresas se encontrarem um pedaço de carvão debaixo da sua árvore de Natal neste ano. Uma pesquisa divulgada na quarta-feira mostrou que as duas celebridades, na opinião das crianças norte-americanas entrevistadas, foram muito levadas neste ano e não merecem presente do Papai Noel. Já a estrela da Disney Hannah Montana, interpretada por Miley Cyrus, foi eleita por ampla margem como a celebridade "mais legal" pelas crianças norte-americanas de 2-12 anos. A atriz Angelina Jolie venceu entre os adolescentes de 13 a 17. A sondagem online foi feita pela empresa E-Poll Market Research, especializada em pesquisas de marcas e celebridades. O objetivo era avaliar as atitudes da criançada sobre ser legal ou não, uma espécie de quem-é-quem na lista do Papai Noel. Spears, que passou o ano marcada por temporadas em clínicas de reabilitação, baladas sem calcinha e uma briga judicial pela custódia dos filhos, foi considerada a pior celebridade tanto pelas crianças quanto pelos adolescentes. Em seguida aparece Paris Hilton, que recentemente passou três semanas presa por causa de uma infração de trânsito --agravada por descumprimento de ordens judiciais. Entre os adolescentes, Britney e Paris superaram Lindsay Lohan, que passou 84 minutos presa neste ano por dirigir embriagada e por porte de cocaína. Beyoncé apareceu em quarto lugar. Sobre o que torna alguém legal, as principais respostas foram "arrumar as coisas e fazer a lição", "dividir" e "ser honesto e educado". "Não ouvir os pais", "ser briguento" e "ser esnobe" são os comportamentos que mais contam pontos negativamente na hora de agradar o Papai Noel, segundo a pesquisa. (Por Belinda Goldsmith)