Papagaio de Ana Maria Braga vai ganhar um amigo Para a maioria dos mortais, ainda falta quase um mês para o novo ano. Ana Maria Braga, entretanto, já comemora o feliz 2007 nas gravações do programa Mais Você. E não é apenas nas gravações que ela está adiantada: Ana já tem todos os planos definidos para melhorar a atração que comanda. "Uma das novidades é que o Louro José vai ganhar um irmãozinho", contou a apresentadora na quinta-feira, na pausa das gravações do primeiro programa de 2007, que terá como locação o barco de Ana Maria. De acordo com a apresentadora, o novo mascote deverá participar da atração a partir de fevereiro, quando ela volta a comandar o Mais Você ao vivo. "Ainda não posso dizer de que espécie ele é", divertiu-se, fazendo mistério sobre o novo integrante. Ana destacou que todas as viagens que faz pelo País rendem programas muito bons e diversificados e que, pensando nisso, viajará mais pelo Brasil em 2007. "Faremos mais externas para conhecer as cidades, a culinária local, o artesanato", disse ela, frisando que as excursões "animam a equipe e fazem o programa respirar novo ar". E, para os que têm vontade de estar perto da loira e de seu simpático papagaio, uma boa notícia. "Ao longo do ano, vamos fazer programas especiais com a presença de auditório, pois sinto falta do contato com o público." Ana frisou que esses programas dependem de aberturas na grade da Globo. "Pode ser que a gente consiga uma inserção durante os Jogos Pan-americanos, mas não tenho datas fechadas. Esses especiais serão pingados na programação." Apesar das inovações, ainda não é dessa vez que a apresentadora ganhará um programa em horário nobre. "Pensei muito sobre isso e percebi que, para fazer uma atração semanal, teria que abrir mão do Mais Você. Não quero perder a qualidade que temos hoje." Férias animadas Enquanto os planos não se concretizam, a apresentadora e sua trupe correm para deixar quatro semanas de programas gravados. "Vou conseguir um mês de férias", suspirou Ana Maria Braga. Nos primeiros cinco programas, ela estará no Guarujá, explorando seu barco e uma casa alugada pela produção. "Nas férias, as pessoas vão muito para a praia. Além disso, sei que há uma curiosidade quanto ao meu barco, por isso a escolha", contou. Ana Maria disse que muitos convidados especiais participarão dos programas fora de estúdio. "Para o programa do dia 1.°, convidamos o Lars Grael." Na semana seguinte, a surpresa é uma viagem internacional. "Eu e o Louro fomos para o Caribe de navio e damos dicas para quem tem vontade de viajar dessa forma." Em terra firme, a dupla termina as férias descansando em uma fazenda. ´O ambiente rural tem muitas coisas para explorar. Além disso, nessa época do ano, há muitas crianças em casa e elas adoram o colorido da fazenda." Se é para falar em algo que os pequenos adoram, o assunto só pode ser o Louro José e, com isso, uma curiosidade volta: quem será o novo companheiro do astro de penas? "Isso vocês só saberão em fevereiro", despistou Ana Maria.