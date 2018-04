Papa passa bem após cirurgia em pulso fraturado

"O papa passou a noite pacificamente e sua condição geral é boa", disse o padre Federico Lombardi, porta-voz do papa, a jornalistas.

A fratura foi causada por uma queda durante a noite, enquanto o papa passava férias no norte da Itália. Ele terá que ficar com a região da fratura imobilizada por um mês, disse o Vaticano.

"A coisa que mais o aborrece é não poder escrever, algo que ele planejava fazer frequentemente nesses dias", disse Lombardi.

Ele acrescentou que Bento 16 dará a bênção do Angelus como de costume no domingo e sua agenda no vale de Aosta, próximo à fronteira com a França, segue normalmente.

