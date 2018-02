Papa ocupou até 74% do JN e inflou ibope Na véspera da escolha do papa, terça-feira, o assunto tomou 71% do Jornal Nacional. Na quarta, com Jorge Mario Bergoglio eleito, o tema ocupou 74% do conteúdo da edição. A conta é da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções para o mercado publicitário.