Papa Francisco será capa da 'Rolling Stone' italiana na edição de março

ROMA - Uma imagem do papa Francisco fazendo um "joinha" estampa a capa da edição italiana da revista "Rolling Stone" deste mês e que chega às bancas nesta quinta-feira, 9, um número que vai tratar de em um pontífice que "parece realmente adequado" aos tempos atuais.

Em comunicado, a revista explicou que dedicou sua capa a Francisco porque "o papa diz coisas de bom senso", tanto que "sua solidão começa a ser palpável". Um pontífice "simples" - como a foto - "que parece realmente adaptado ao nosso tempo", indica a revista, voltada ao mundo da música e da cultura pop e cuja edição original americana existe desde 1967.

"A 'Rolling Stone' comemora o fato de o papa ter conquistado todos os jovens com sua atenção aos mais pobres, com seu tom próximo as pessoas comum, com uma disposição decididamente popular", ressaltou.

Na edição de março, a revista também aborda a próxima visita de Francisco a Milão, no dia 25, quando se encontrará com duas famílias e se reunirá com os jovens no Estádio San Siro. O número também inclui várias entrevistas, entre elas a com o diretor da "La Civiltà Cattolica", a revista da Companhia de Jesus, Antonio Spadaro.