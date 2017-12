Papa Francisco é escolhido Pessoa do Ano pela revista Time

"Muito do que ele fez em seus breves nove meses no cargo realmente mudou o tom daquilo que emana do Vaticano", disse o editor da Time Nancy Gibbs ao anunciar o escolhido no programa de TV "Today", do canal NBC. "Ele está dizendo 'nós temos a ver com a missão de cura da igreja, e não com o trabalho de policiamento teológico'."

O papa superou o ex-prestador de serviço da Agência Nacional de Segurança dos EUA Edward Snowden e o ativista pelos direitos homossexuais Edith Windsor na conquista do prêmio. Outros finalistas foram o presidente sírio, Bashar al-Assad, e o senador norte-americano do Texas Ted Cruz.

"O que faz esse papa tão importante é a velocidade com a qual ele capturou a imaginação de milhões que haviam desistido de ter qualquer esperança pela Igreja", disse a Time em sua página na Internet.

Em um comunicado lido no "Today", o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, disse que "o Santo Padre não está em busca de se tornar famoso ou receber honrarias. Mas se a escolha de Pessoa do Ano ajudar a disseminar a mensagem do evangelho -uma mensagem do amor de Deus por todos- ele certamente ficará feliz."

(Reportagem de Elizabeth Dilts)