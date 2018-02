Paola soube de sua escalação pela imprensa O burburinho para assumir a protagonista Marina na novela Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, chegou antes do convite do diretor Dennis Carvalho: "As pessoas em volta começaram a falar, até que um jornalista ligou para a minha agente", contou Paola Oliveira ao Estado por telefone, pouco antes de embarcar para as primeiras gravações, em Florianópoli. A atriz foi escalada às pressas, depois que a Globo dispensou Ana Paula Arósio, que não compareceu às gravações na capital catarinense. Prestigiada na casa, Paola está em As Cariocas e em Afinal, o Que Querem as Mulheres? "Sou muito pé no chão para imaginar que isso pudesse acontecer." / PATRÍCIA VILLALBA