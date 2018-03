Panorama Sesi de Dança começa hoje em São Paulo

Na 12.ª edição do evento, que acontece até o dia 16, a dança urbana de Merzouki, mescla de hip-hop com dança contemporânea, oferece boa chave para desvendar a programação assinada pela crítica e jornalista Ana Francisca Ponzio. "Uma proposta que ser antes de tudo democrática", diz ela. "Porque o mais importante é pensar a arte em todas as suas possibilidades. Sem encerrá-la em molduras e sem espantar o público."

Norteada por esse propósito a curadora elegeu coreografias de feições muito diferentes. Criações nacionais e estrangeiras. Apresentadas no palco ou na rua. Obras inéditas ou remontagens sob encomenda.

Ao lado do duo de espetáculos de Merzouki, um dos destaques da seleção internacional é a Cia. Toula Limnaios. O grupo alemão, que leva o nome de sua diretor, apresenta "Wut". A montagem chega aqui nos dias 8 e 9, logo após sua estreia em Berlim. E, assim como os outros títulos de Toula, promete desestabilizar seus espectadores. A peça detém-se sobre o sentimento de raiva. Mira seus reflexos e desdobramentos, como a agressividade e o medo. Coloca-se como criação de explícito sentido político ao insurgir-se contra aspectos nebulosos da contemporaneidade. A proposta encontra eco na música de Ralf Ollertz, parceiro da companhia e compositor da trilha original.

O sentido de resistência que reveste "Wut" tem contraponto em coreografias como "Caprichosa Voz Que Vem do Pensamento". Com sessão marcada para o dia 7, a obra surge do encontro entre a bailarina Maria Alice Poppe, o músico Tato Taborda e o diretor teatral Aderbal Freire-Filho. O resultado é uma costura delicada da dança com a literatura, o teatro, a mágica e a pintura. Igualmente sofisticado é o trabalho de Emile Sugai. Em "Lunaris", a dançarina cria nos interstícios entre o corpo e a luz - com suas sombras e mitos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pouco conhecida em São Paulo, a Cia. Gira Dança, de Natal, também merece espaço na programação. "É um trabalho com sentido social, mas com uma inegável qualidade artística", afirma a curadora. Formado por intérpretes com deficiências físicas, o grupo fecha a mostra com "Sobre Todas as Coisas". Coreografado por Mário Nascimento, o espetáculo a ser apresentado no dia 16 questiona a condição humana e suas fragilidades. "Mas sem colocá-las nunca como impossibilidades", frisa Ana Francisca. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

PROGRAMAÇÃO

"Correria Agwa" - Mourad Merzouki e companhia Käfig Brasil, dias 5 e 6

"Caprichosa Voz Que Vem do Pensamento" - Maria Alice Poppe, dia 7

"Wut" - Cia. Toula Limnaios, dias 8 e 9

"Sapatos Brancos e Baderna" - Luís Ferron, dias 15 e 16

"Sobre Todas as Coisas" - Cia. Gira Dança, dia 16

PANORAMA SESI DE DANÇA

Teatro do Sesi (Avenida Paulista, 1.313). Tel. (011) 3146-1405. 4ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis. Até 9/12.