Pânico triplica ibope da Band e derruba RedeTV Rafinha Bastos - a quem a RedeTV! confiará suas noites de domingo com uma versão do Saturday Night Live - terá muito trabalho para resgatar da Band, sua ex-casa, qualquer parte que seja do ibope perdido para a Band desde a estreia do Pânico no outro canal. Mesmo nas últimas reprises do programa de Emílio Surita, a RedeTV! conseguia lá uma oscilação entre 3 e 5 pontos. Anteontem, durante o confronto com o programa pela Band, a RedeTV! viu seu ibope cair para 1,4 ponto de média, menos que a TV Gazeta, que teve 1,6 no horário. Já a rede dos Saad foi a 10 pontos de média com o Pânico e alcançou a surpreendente liderança no Ibope em São Paulo por 19 minutos.