'Pânico' perde 37% de ibope desde a estreia

3.741 vezes foram usadas no Twitter as palavras ‘tapas’ e ‘beijos’ juntas na semana passada, endossando a fama da série da Globo no Ibope e nas redes sociais

'Calma, gente. No política BR, não tem mais esquerda ou direita; honesto ou desonesto. É tudojuntoemisturado #LulaMalufou' Marcelo Tas no Twitter

A Record já recorre da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que acolheu pedido da Globo para a que a concorrente não possa mais usar o nome Esporte Fantástico em seu principal programa esportivo. A alegação da Globo está na semelhança do título com o batismo de dois produtos seus - Esporte Espetacular e Fantástico.

Máscaras, novela de Lauro César Muniz na Record, não encontrou aqui a audiência que esperava. Em Portugal, no entanto, o folhetim é líder em seu horário entre os canais pagos.

Hollywood 1: Visto em questão de minutos no ar, o acidente que deixou o personagem de Carmo Dalla Vecchia paraplégico em Amor Eterno Amor consumiu 10 dias de expediente da equipe da novela das 6 da Globo, sendo cinco de planejamento e cinco de pós-produção.

Hollywood 2: Mais de 200 pessoas participaram da gravação, incluindo 15 dublês. Onze câmeras gravaram todos os ângulos da capotagem, que precisou de 3 carros iguais ao do personagem. E o efeito de pista molhada foi garantido por 3 caminhões-pipa.

Desafio da Beleza, reality show de maquiagem apresentado por Fernanda Tavares, com Fernando Torquato como tutor, tem estreia marcada no GNT para 27 de agosto. A produção é da Moonshot Pictures, a mesma que fez para o canal o reality Por Um Fio, com Juliana Paes.

Já Andar com Fé, programa de Cissa Guimarães no GNT, tem sua segunda temporada prevista para setembro, ainda sem previsão de início de novas gravações.

Phillipe Cousteau veio ao Brasil especialmente para a cobertura da Rio+20 pela CNN. Reforça a presença, no País, do canal que passou a contar com correspondente fixo aqui, no caso, Shasta Darlington, agora moradora de São Paulo.