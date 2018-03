Pânico na TV! pode fazer homenagem a Clodovil Um dos alvo favoritos do programa Pânico na TV!, o deputado federal, estilista e apresentador Clodovil, que morreu anteontem, pode ganhar uma homenagem no humorístico da Rede TV!, no próximo domingo. O quadro, que deve ser a despedida da imitação do apresentador, feita por Wellington Muniz, o Ceará, ainda estava em discussão na produção do programa, na tarde de ontem.