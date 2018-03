Pânico e CQC são humorísticos preferidos, diz pesquisa

O "CQC" é apontado por 58% dos participantes da pesquisa como um programa inteligente e que cobra as autoridades, enquanto a maior característica do "Pânico" é o escracho (56%). A pesquisa mostra ainda que o quadro mais querido do "CQC" é o "Top 5", com 26% dos votos, seguido pelo "CQC no Congresso", com 15%. Já o integrante preferido é Rafinha Bastos, com 18%. Marcelo Tas é o vice, com 14%. No Pânico, o quadro de Vesgo e Silvio é o queridinho absoluto, com 48% dos votos. Meda vem em segundo, com 8%. Já o integrante favorito é Wellington Muniz (Silvio)(19%), seguido por Vesgo (13%), e Sabrina Sato (13%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.