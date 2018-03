Pânico começa hoje na Band Emílio Surita e a trupe do Pânico voltam ao ar hoje, às 21 horas, na Band, e, apesar da mudança de emissora, a tendência é o programa manter a fórmula que, há nove anos, foi o sucesso de audiência da RedeTV!. Entre as novidades estão: a contratação de Guilherme Santana (ex-MTV), com uma paródia de Otávio Mesquita; as novas imitações de Carioca, que agora fará o técnico Joel Santana e o âncora Boris Casoy; e o novo quadro de Sabrina Sato, que será uma espécie de "Robin Hood", ajudando pessoas carentes.