Pane no Ibope domingo afetou oito regiões

Rachel Sheherazade não responde mais por si. A apresentadora do SBT Brasil voltou de férias ontem, quando a emissora distribuiu um comunicado informando que "os comentários em seus telejornais serão feitos unicamente pelo Jornalismo da emissora em forma de Editorial."

"Essa medida", continua o comunicado do SBT, "tem como objetivo preservar nossos apresentadores Rachel Sheherazade e Joseval Peixoto, que continuam no comando do SBT Brasil."

Em tempo: a emissora vinha sendo pressionada pelo Ministério Público desde que Sheherazade defendeu a ação de justiceiros no Rio de Janeiro. À época, o SBT informou que a opinião era dela, e não da empresa.

Tente outra vez. A RedeTV! não sossega enquanto não encontrar um substituto para o Pânico nas noites de domingo. É nesse contexto que vem sendo preparada a estreia do pessoal que comanda o Quem Não Faz Toma, programa de humor da 89 FM.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tente outra vez 2. Ao se transferir da frequência modulada para a televisão, a trupe formada por Tatola, Ricardinho, Angelo Campos e Dennys Motta faria, assim, o mesmo caminho de Emílio Surita e cia.

Antes o rádio pautando a TV do que a TV se copiando. O ator Marcelo Médici apontou, via Facebook, semelhanças que não parecem meras coincidências entre um novo personagem no Zorra Total e Sanderson, mano corintiano criado por ele há mais de dez anos.

Sanderson, aliás, o original, volta à TV na 2ª temporada do Vai Que Cola, sitcom já em gravação pelo canal Multishow.

É amanhã que Marcos Veras começará a sair do estúdio do Encontro com Fátima Bernardes. Diretamente do Mercadão, em São Paulo, ele estreia o Puxadinho do Veras, entrevistando anônimos.

De gol em gol. Não, Sandy não trocou Júnior por Luan Santana, longe disso. Os dois se encontraram durante a gravação do clipe para a campanha da Copa do Mundo, na Globo, com hit do futebol da emissora, a ser distribuído nos intervalos até o fim do mundial.