Panda de sexo suspeito é mãe de gêmeos na China Uma ursa panda que era tida como macho e foi enviada ao Japão para cruzar com uma fêmea, evidentemente sem sucesso, pariu gêmeas nesta semana, noticiou a imprensa chinesa nesta quinta-feira. As crias de Jinzhu nasceram segunda-feira na Reserva Natural de Wolong, na montanhosa província de Sichuan (sudoeste), de acordo com a agência de notícias Xinhua. Há 11 anos, quando nasceu, o animal foi registrado como macho. A confusão na época ocorreu "devido a seu comportamento e às suas características sexuais secundárias discretas", segundo Wei Rongping, diretor-assistente do centro de pesquisas da reserva. Em 2000, Jinzhu foi enviada ao Japão para acasalar, segundo a agência. "Quando os pandas demonstraram um completo desinteresse, especialistas decidiram recorrer à inseminação artificial, levando à descoberta de que Jinzhu não tinha pênis", acrescentou. A ursa foi devolvido à China em 2002, e especialistas argumentavam que o panda era hermafrodita ou tinha órgãos sexuais "não-desenvolvidos." "O pênis de um panda adulto tem apenas 3 centímetros de comprimento", disse o especialista Li Deshen à Xinhua, citando uma possível razão para a confusão. Só em 2005 os cientistas descobriram que Jinzhu, então com nove anos, tinha os ovários posicionados em local errado. Uma operação de duas horas a transformou "numa garota normal". segundo a Xinhua. Em março de 2007, Jinzhu acasalou com um macho e, 142 dias depois, ela deu à luz. O panda gigante é uma das espécies mais ameaçadas do mundo, achada apenas na China. Estima-se que haja 1.600 pandas selvagens nas reservas naturais das províncias de Sichuan, Gansu e Shaanxi.