Panamá tem os melhores índices da Copa O primeiro balanço do Ibope para mensurar a plateia da Copa na América Latina, com saldo em 12 países, incluindo o Brasil, mostra que o Panamá é a nação com o maior interesse de bola na região. No saldo entre TVs fechadas e abertas, o país supera a maioria dos vizinhos, independentemente dos times em campo. Até aqui, o Panamá só ficou atrás do Brasil no jogo de abertura, claro, que nos dizia absoluto respeito: na última quinta-feira, 50% dos domicílios brasileiros viram a Copa pela TV, enquanto 49% dos lares panamenhos sintonizaram a partida. No embate de ontem, a Globo fez 33,6% em São Paulo e a Band, 8,3%.