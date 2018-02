Pâmio dirige leitura de peça Como parte do ciclo 7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores, o diretor Marco Antônio Pâmio apresenta hoje, às 19h30, no Sesc Consolação, leitura dramática do texto Santa Joana, de Bernard Shaw. A peça do autor irlandês, Nobel de Literatura em 1925, tem como mote a história da camponesa francesa Joana D'Arc. A leitura dramática do texto será feita pelos atores Hélio Cícero, Rubens Caribé, Riba Carlovich, Joca Andreazza, Nicolas Trevijano, Flávia Teixeira, Rogério Brito, Marco Furlan, Carlos Morelli e José Rosa. O Teatro Anchieta do Sesc Consolação fica na Rua