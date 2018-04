Pamela Anderson volta para o último nu da 'Playboy' americana

A modelo e atriz canadense Pamela Anderson retorna aos holofotes para a última edição com nus da revista Playboy, que logo deixará de publicar fotos assim. Nesta quinta-feira, 3, a Playboy publicou, como adiantamento, algumas fotos da atriz de 48 anos de lingerie. Sua primeira aparição na revista foi em 1990.

"Não me considero bonita, mas sei que tenho uma energia forte e sensual", disse Anderson na entrevista que acompanha as fotos. "As pessoas respondem a isso mais do que à beleza física porque o espírito nunca envelhece. Sou um pouco exibicionista e gosto de ser provocativa e me divertir", acrescentou.

Em um ato de redenção frente ao crescimento da pornografia online, a Playboy anunciou, em outubro, que deixará de publicar fotos de mulheres nuas em sua emblemática revista dirigida aos homens.