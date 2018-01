Pamela Anderson vai se casar pela segunda vez A ex-estrela da série Baywatch Pamela Anderson e o cantor Kid Rock, depois de algumas brigas e separações, estão novamente apaixonados e decidiram se casar no dia 29 de julho. De acordo com a revista US Weekly, a ex-modelo da Playboy, de 39 anos, e o músico de Detroit, de 35 anos, vão trocar as alianças a bordo de um iate ancorado em St. Tropez, na costa francesa. "Sim, finalmente vou me casar de novo, estou apaixonada e feliz", anuncia Pamela, que já foi casada com o baterista Tommy Lee, com quem teve dois filhos. Em seu site oficial, a modelo e atriz fala sobre os momentos difíceis que enfrentou. "Fiquei triste e frustrada, criei meus filhos sozinha na esperança de um milagre, e esse milagre chegou", afirma ela. Rock e Pamela estavam juntos há cinco ou seis anos, mas em 2003 tinham se separado. Recentemente foram vistos juntos em férias na Riviera Francesa.