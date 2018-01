Pamela Anderson terá novo programa de televisão A vida da ex-modelo da Playboy e ex-estrela de "Baywatch" Pamela Anderson, três casamentos no currículo, será o tema de um novo reality show anunciado na segunda-feira pelo canal E!. "Pamela", com duração de meia hora, estréia em meados do ano nos Estados Unidos. Os produtores são os mesmos do elogiado documentário "Os Olhos de Tammy Faye", sobre uma tele-evangelista morta no ano passado. O programa com Pamela Anderson será "no estilo de um documentário rodado de uma só vez", segundo Randy Barbato, diretor-gerente da World of Wonder Productions. A vida de Anderson é um prato cheio para os tablóides, e ela é continuamente seguida por paparazzi. A moça chegou à fama posando nua e participando da série cômica "Home Improvement". Na década de 1990, explodiu como protagonista de "Baywatch". Mais recentemente, a atriz estrelou a série policial "V.I.P." Aos 40 anos, ela é mais conhecida talvez por seus romances fora da tela, o que resultou em três casamentos, um deles com o roqueiro Tommy Lee, com quem teve dois filhos. No final da década de 1990, um vídeo de sexo do casal foi parar na Internet. Eles estão divorciados. Em 2006, Anderson se casou com o cantor Kid Rock, de quem se divorciou menos de seis meses depois. Em outubro, casou-se com Rick Salomon. O relacionamento acabou em março.