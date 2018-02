Pamela Anderson pede divórcio, mas depois muda de idéia Pamela Anderson, ex-estrela do seriado "Baywatch", parece ter feito as pazes com seu terceiro marido, três dias apenas de dar entrada em um pedido de divórcio, depois de dois meses de casamento. No pedido de divórcio em que deu entrada na sexta-feira em Los Angeles, Anderson, 40 anos, citou diferenças irreconciliáveis como a razão do fracasso de sua união com Rick Salomon, conhecido principalmente por um vídeo de 2003 em que aparece fazendo sexo com Paris Hilton. Na segunda-feira, porém, Pamela Anderson escreveu no diário que mantém em seu Web site: "Estamos resolvendo as coisas". De acordo com o site de celebridades TMZ.com, o divórcio foi descartado. O site citou uma fonte não identificada, próxima do casal, segundo a qual Anderson e Solomon teriam tido uma briga tremenda, mas feito as pazes depois. Anderson e Salomon, 39 anos, se casaram em Las Vegas em 6 de outubro. Foi o terceiro casamento de ambos. Anderson, que ficou famosa no papel da salva-vidas C.J. Parker em "Baywatch", já foi casada com os roqueiros Tommy Lee, baterista da banda Motley Crue, e Kid Rock. O casamento com Kid Rock, no ano passado, durou cerca de três meses.