Pamela Anderson mostra seu dia-a-dia em reality show

Pamela Anderson mostrará sua vida diária em um "mini programa" de televisão de oito capítulos no qual contará, em primeira pessoa, suas atividades enquanto prepara um espetáculo em Las Vegas, informou nesta a imprensa local. A atriz, que ficou famosa por sua participação na série de televisão SOS Malibu, estreará um reality show intitulado Pam: Girl on the Loose, que chegará às telas da emissora americana E! no início de agosto. Pamela, de 41 anos, mora atualmente com o ex-marido Tommy Lee e os dois filhos, enquanto finaliza a construção da nova casa em Malibu. O casal mantém uma relação de amizade, declarou a atriz, depois do fim do casamento, que foi muito comentado na internet por um vídeo de sexo que ambos gravaram durante a lua-de-mel. A maior parte das imagens do próximo programa de Pamela Anderson foi filmada pela própria atriz, que evitou o tempo todo retratar seus filhos. Em março, a artista colocou um ponto final em seu curto casamento com o produtor Rick Salomon, depois que, em 2006, terminou a relação de quatro meses com o segundo marido, o músico Kid Rock.