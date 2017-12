Pamela Anderson entra na Justiça para anular 3o casamento A ex-estrela da série "Baywatch" Pamela Anderson tenta anular na Justiça seu terceiro casamento, com Rick Salomon, de acordo com documentos judiciais publicados na Internet na terça-feira. O site de celebridades TMZ.com publicou documentos apresentados à Suprema Corte de Los Angeles e datados de 22 de fevereiro mostrando que Anderson quer a anulação. A causa apresentada seria desonestidade, sem qualquer outro detalhe. Anderson, de 40 anos, e Salomon -- mais conhecido como parceiro de Paris Hilton em um vídeo erótico de 2003 -- casaram em Las Vegas em 6 de outubro do ano passado. Eles se separaram em 13 de dezembro, de acordo com os documentos do tribunal. A atriz apresentou um pedido pela dissolução do casamento em dezembro, citando "diferenças irreconciliáveis", mas depois acabou com as especulações sobre o divórcio ao escrever em seu site que eles estavam "resolvendo as coisas". O casamento foi o terceiro para os dois. Anderson, nascida no Canadá, foi casada com o roqueiro Tommy Lee por três anos, entre 1995 e 1998. Eles tiveram dois filhos. Ela depois casou com o também roqueiro Kid Rock, por apenas três meses, em 2006. Salomon, de 40 anos, foi casado antes com as atrizes Shannen Doherty e Elizabeth Daily. Ele namorou Hilton, herdeira de hotéis, socialite e atriz. Os dois gravaram cenas de sexo, que foram distribuídas na Internet. Mais tarde, ele lançou um vídeo com as imagens, chamado "1 Noite em Paris". (Por Dean Goodman)