Paloma engravida de Bruno no final

Aperitivo. House of Cards ganhou uma faixa comentada na própria Netflix, por todos os diretores que comandaram os episódios da 1ª temporada. Os comentários em áudio são acessados como opção na legenda ou áudio alternativo.

Aperitivo 2. O time de diretores da 1ª safra de House of Cards é estelar, incluindo David Fincher (de A Rede Social), James Foley (O Sucesso a Qualquer Preço), Joel Schumacher (Um Dia de Fúria), Charles McDougall (The Good Wife), Carl Franklin (Homeland) e Allen Coulter (Família Soprano).

Aperitivo 3. O "brinde da Netflix ao espectador de House Of Cards tem razão de ser: a estreia da 2ª temporada, no dia 14 de fevereiro, com Kevin Spacey de volta à pele do deputado Frank Underwood.

Trocando de estação,O Tempo e o Vento obteve, em seu segundo e penúltimo capítulo, audiência ainda melhor que a da estreia: subiu dois pontos, fechando em 25 pontos na Grande São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Homenageado pela Beija Flor neste carnaval, Boni enviou a 12 amigos - e qualquer semelhança com os 12 apóstolos é mera coincidência - um texto comovente, convidando-os a acompanhá-lo na triunfal cruzada pela Sapucaí.

Por falar em carnaval, a Globo já acerta os últimos ponteiros da transmissão dos desfiles deste ano. Fátima Bernardes e Chico Pinheiro são nomes certos na equipe que estará no Rio.

Marcelo Mansfield ainda tem destino incerto na Band, onde tem contrato até o fim deste ano. O humorista optou por não rescindir com a emissora e não acompanhará - ao menos por enquanto - Danilo Gentili no SBT. Mas deixou claro à direção da Band que não pretende fazer parte de uma nova equipe do Agora É Tarde.