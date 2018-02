Palmeiras teve só 36% de fatia da Fiel na Globo Bem que a Globo tentou exibir seus parabéns à vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, mas o tributo não se compara ao espaço dado ao Corinthians, uma semana antes, pela Libertadores. Relatório da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções para o mercado publicitário, aponta que o time alviverde teve só 17,30% de espaço nos telejornais e programas de variedades da casa no dia seguinte ao título (1h21 e 30 segundos), enquanto o Corinthians abocanhou uma fatia de 47,52%, com 3h47 e 20 segundos. No Bom Dia Brasil, o time da Fiel teve 26 minutos, metade do tempo do jornal, e o Palmeiras, 6 minutos. O Bem Estar abriu 15 minutos para um e só 1 para o Verdão.