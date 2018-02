Palestra sobre redes sociais

O professor Nestor García-Canclini, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, ministra palestra hoje, às 10 h, sobre Redes Sociais, Internet e Cultura Digital. O evento, que ocorrerá no Auditório da Aliança Francesa (R. General Jardim, 182, República), abre o programa de palestras e debates Produção, Distribuição e Consumo Cultural: A Indústria Cultural no Século 21, promovido pela Escola da Cidade/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em parceria com o Ministério da Cultura. Os encontros são gratuitos e abertos ao público. Mais informações pelo tel. 3258-8108 ou nos sites www.escoladacidade.edu.br e www.culturaepensamento.net.br.