Palestra sobre Mahler abre projeto 'Música na Cabeça'

"O projeto nasceu do desejo de ampliar ao máximo o papel da Sala São Paulo como centro de excelência não apenas de interpretação musical, mas também de produção de reflexão sobre a música", explica o diretor artístico da Osesp Artur Nestrovski. "Queremos pensar a sala como um centro cultural mais amplo, ainda que dedicado prioritariamente à música. E, para realizar esse objetivo, encontramos eco no momento vivido pelo Estadão, que acaba de lançar seu novo projeto gráfico e editorial."

O "Música na Cabeça" está dividido em três iniciativas - palestras, encontros e debates. "As palestras nascem um pouco a partir da temporada da orquestra, das tônicas da programação. São fruto desse desejo não apenas tocar, mas também inserir a orquestra no debate cultural da cidade e do País. E isso se faz pensando, refletindo sobre o que se realiza musicalmente aqui dentro, no dia a dia da orquestra", explica Nestrovski. Depois da conversa sobre Mahler, já estão marcadas para este ano palestras de José Miguel Wisnik sobre Chopin (maio) e de Vladimir Safatle sobre Debussy (agosto).

"Já os encontros têm um perfil menos formal, o objetivo é dar ao público a chance de ter contato e de conversar com os artistas que visitarão a Sala este ano. Em abril, por exemplo, teremos a pianista Cristina Ortiz; em outubro, uma oportunidade única e especial para público e alunos de composição de conversar com o compositor Osvaldo Golijov; e, em dezembro, será a vez de um bate-papo com o regente titular da Osesp, o maestro francês Yan Pascal Tortelier", diz.

Por fim, os debates. "Aqui, a ideia é estabelecer um fórum de discussão sobre alguns dos principais temas da música de hoje, não necessariamente atrelados à programação da Osesp". Neste primeiro ano, está prevista a realização de um debate, a princípio sobre as relações entre música e tecnologia. "Ao todo, portanto, serão sete eventos. Achamos que é um bom número para este primeiro ano. Teremos a chance de ver a resposta do público e estudar maneiras de ampliar a programação já para 2011." Os interessados podem se inscrever pelo site www.osesp.art.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Música na Cabeça - Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16. Tel. (011) 3223-3966. Amanhã (4ª), às 19h30. Grátis.