Palestra sobre Gerry Schum na 27.ª Bienal de São Paulo Como parte das atividades da 27.ª Bienal de São Paulo, a historiadora e crítica Barbara Hess vai realizar nesta sexta-feira, às 19 horas, no Porão das Artes do prédio da Fundação Bienal uma palestra com entrada franca sobre a obra do artista Gerry Schum (1938-1973). No ocasião serão exibidos os vídeos Land Art (1969) e Identifications (1970), temas da palestra. A 27.ª Bienal, cuja mostra ficará em cartaz até 17 de dezembro, bateu recorde de visitação: entre os dias 7 e 15, recebeu 112.089 pessoas (média diária de 12.454 pessoas). O recorde foi registrado no feriado do dia 12 de outubro: 23.273 visitantes. 27.ª Bienal de São Paulo. Porão das Artes do prédio da Fundação Bienal. Parque do Ibirapuera, portão 3