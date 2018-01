Palestra na Casa do Saber discute obra de Paulo Pasta O crítico José Bento Ferreira e o pintor Paulo Pasta falam nesta sexta-feira, às 20 horas, na Casa do Saber, sobre o tema O Tempo na Pintura, questão que marca o trabalho do artista, como observam os ensaios críticos constantes do livro que será autografado após a palestra. Publicado pela Cosac Naify, o livro Paulo Pasta (R$ 98) traz textos de Tadeu Chiarelli, Lorenzo Mamm, Paulo Venâncio Filho e José Bento Ferreira, destacando aspectos fundamentais na construção dessa pintura e a marcante referência de Volpi e Morandi. Pasta tem mais de 20 anos de carreira e já ganhou sala especial na Bienal de São Paulo. José Bento Ferreira e Paulo Pasta. Casa do Saber. R. Dr. Mário Ferraz, 414. Hoje, às 20 horas