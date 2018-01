Palestra debate produção atual de teatro infantil Em comemoração ao Dia Mundial do Teatro para Infância e Juventude ocorre nesta terça-feira, 20, às 19 horas, uma palestra sobre a produção atual, com a presença do editor do Caderno 2, Dib Carneiro Neto, além de Gabriela Rabelo, Karen Acioli, Lizette Negreiros, Maria Lucia Pupo e Simone Grande, representantes da classe teatral. O evento será no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato, com entrada franca. A data é comemorada em mais de 80 países, onde a Associação Internacional do Teatro para a Infância e Juventude se faz presente. Este ano o evento homenageia o caricaturista e escritor Ziraldo. Comemoração ao Dia Mundial do Teatro para a Infância e Juventude. Biblioteca Monteiro Lobato. R. General Jardim, 485, tel. 3256-4038. Hoje, às 19 horas