Palestra com Ruth Rocha A premiada escritora Ruth Rocha realiza palestra gratuita hoje às 16 horas na Biblioteca São Paulo, no Parque da Juventude, em Santana (Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630). O encontro vai abordar a obra da escritora que tem 130 livros publicados entre didáticos, paradidáticos e ficção infantil. Com mais de 10 milhões de exemplares vendidos, e tradução em 25 idiomas, Ruth Rocha já ganhou cinco prêmios Jabuti e outras premiações nacionais pela sua contribuição à literatura brasileira. Para participar da palestra, os interessados devem retirar senha até meia hora antes do início do evento, que também será transmitida pelo site www.bibliotecadesaopaulo.org.br.