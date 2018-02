Palco rachado Beatriz Franco do Amaral, diretora do Theatro Municipal entre 2008 e 2013, assegura: a usual prática de "reversão de um porcentual da bilheteria" à Associação Pró-Theatro - hoje investigada pela Controladoria Geral do Município pelo período que vai de 2005 a 2009 - nunca foi considerada ilegal.