Palco: Lincoln Olivetti faz o melhor show O show de Airto Moreira, com início já na madrugada de ontem, valeu pela presença do percussionista em um palco brasileiro, algo cada vez mais raro. Acompanhado da banda Eyedentity, de sua filha, Airto não interpretou o fino de seu repertório, dando espaço a algumas composições dispensáveis. Ele teve ao seu lado músicos jovens, muito abaixo de seu quilate. Foram mostradas obras com poucos motivos brasileiros, reflexo do longo tempo de vida de Airto no exterior. Na noite de sábado, o Copa Fest ainda recebeu o compositor e arranjador Arthur Verocai, emocionado por fazer pela primeira vez um show grande, com estrutura, em sua cidade natal, o Rio, desde 1972, quando lançou o primeiro disco de sua carreira. No repertório, temas como Karina, Sylvia, Isabel, O Tempo e o Vento, Posto 6 e Na Boca do Sol. Na sexta-feira, o Salão Nobre do hotel teve sua noite de baile dançante com shows do Clube do Balanço - única atração de São Paulo na programação - e o destaque da quarta edição do evento: Lincoln Olivetti. O pianista, compositor e arranjador, que já trabalhou com gente da pesada, andava sumido e reapareceu acompanhado de uma banda competente, com Kassin, Davi Moraes e Donatinho. Foi a noite dos VIPs na pista, com Jorge Ben, Marisa Monte e Fernanda Abreu dançando ao som mais pulsante do festival. / L.N.