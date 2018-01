Palavras de Piza

12.4.2000

Craque histórico

"A grande maioria dos comentaristas brasileiros, que acompanha mal o futebol na Europa, para não falar da comédia de erros e berros que são as transmissões da TV local, usa para Ronaldo três adjetivos: eficiente, veloz e sortudo. Jamais reconhecem que ele é mais que isso, que é um craque histórico. Ainda bem que a história não depende deles para ser escrita."

23.7.2000

Euclides e o jornalismo

"Os Sertões é antes de mais nada uma obra de um jornalista, o maior feito jornalístico das letras brasileiras ou, o que dá na mesma, o maior feito literário do jornalismo brasileiro. Como tal, deveria ser estudado nas escolas de jornalismo, se os jovens não fugissem de suas dificuldades retóricas como quem foge de um tiroteio."

4.5.2003

Brasileiros

"Uma coisa cada vez mais comum em São Paulo é esse tal insulfilm, uma película que escurece os vidros do carro. Não vou entrar na questão da necessidade. Mas que é uma boa metáfora do ponto a que a situação chegou, é. O brasileiro não consegue enxergar o Brasil a não ser por meio de um filtro protetor, através do qual só se quer ver o necessário."

19.9.2004

Riscos do nacionalismo

"Às vezes me perguntam por que mantenho uma seção chamada Por que não me ufano, que alguns parecem entender como 'Por que odeio meu país'. Não odeio, não. Sou muito interessado pela cultura brasileira e me dedico a estudá-la. Nesse vasto território, me sinto sempre ‘em casa’. Mas considere: o país é também campeão do mundo em injustiça social, e acho indispensável reservar um espaço para apontar sistematicamente essas tantas mazelas e imaturidades."

14.8.2005

Caro presidente Lula

"O sr. diz que ninguém tem autoridade para discutir ética com o sr. Lamento, mas é o sr. que não tem autoridade para definir quem pode discutir ética com o sr. Essa é uma lição da própria ética. As condutas morais numa República são estabelecidas por um indivíduo, grupo ou sociedade, não por um sujeito sentado ao trono do poder."

9.10.2005

Ideias em desuso

"No Brasil acham que ser liberal é ser contra a existência de estatais, mas não era nada disso: o conceito embutido na expressão é o de que você deve procurar individualmente sua formação intelectual e não esperar que professores ou padres lhe digam o que pensar. Ao mesmo tempo, educar-se é entrar em contato com a tradição. Você só vai ter ideias independentes se antes conhecer as boas ideias alheias. E essa ideia, a da formação cultural, é uma que merece resgate urgente."

17.12.2006

A permanência da leitura

"O que esses chatos que vivem dizendo que os livros e os jornais vão desaparecer não conseguem abolir é o poder transformador da leitura. Meu primeiro texto em jornal foi uma resenha de livro e espero que meu último venha a ser também. Não que os livros sejam mais importantes que a música, as exposições e os filmes, mas o fato é que toda semana há um livro para ler e, acima disso, a leitura perpassa tudo, a começar pela absorção das outras artes."

2.3.2008

Voz própria

"O que mais se vê na literatura brasileira é o escritor que tenta ser outro escritor. Basta ler algumas páginas e você logo identifica: eis um sub-Rosa, eis uma sub-Clarice, eis um sub-Fonseca. Sofrer influência é uma coisa, não ter voz própria é outra. O bom autor tem muitos pais e não é submisso a nenhum."

21.12.2011

Jogo bonito

"Fico à vontade para criticar o futebol brasileiro dos últimos cinco ou seis anos porque, enquanto todos chamavam a geração de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e Cafu de 'estrangeiros' e 'mercenários', eu os defendia como herdeiros de um estilo que combina refinamento e eficiência. Agora é preciso pensar diferente para jogar diferente. Ou melhor, para voltar aos bons tempos do ‘jogo bonito’."