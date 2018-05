Palavra guerreira

Ambos foram mestres da palavra. E usaram a palavra como um aríete de sua vontade. Ambos negros, militantes e guerreiros, poetas e líderes.

A última semana foi dura para quem apreciava a luta e o estilo dos ativistas Gil Scott-Heron e Abdias do Nascimento. Scott-Heron morreu em sua casa no Harlem, Nova York, aos 62 anos. Abdias morreu num hospital do Rio de Janeiro, aos 97 anos.

É possível afirmar que, sem Scott-Heron e Abdias do Nascimento, nossa era teria transcorrido com menos coragem, combatividade e antevisão. E seria muito mais insincera.

De Gil Scott-Heron, diziam que ele fazia um tipo de política que você podia dançá-la. Bastante exato. Ao mesmo tempo em que era um rigoroso ativista das causas dos negros americanos (quando Scott-Heron perguntou, em meados dos anos 70, "Sister/ woman have you heard from Johannesburg?", pouca gente do lado de cá atinava sobre a barbárie que era o apartheid na África do Sul), ele também era um homem que brilhava nos palcos, como um artífice de um tipo de show que mesclava um canto declamatório invulgar e de grande efeito social e intelectual.

Por conta disso, chegaram a chamar Scott-Heron de "Avô do Rap", título que ele gentilmente ignorou. Ele preferiu o termo "bluesologia" ou Música do Terceiro Mundo. "Se há alguma iniciativa individual pela qual eu sou responsável é por ter inserido alguma música nos meus poemas, com progressões completas e "ganchos" repetidos, o que os tornou mais canções do que declamações com percussão", escreveu o poeta em uma de suas coleções de poemas, Now and Then.

Scott-Heron viveu uma vida convulsiva: uma dezena de prisões, vício em crack, internações e uma suspeita de contaminação pelo HIV, que não se preocupou em dissipar. Encastelado no seu apartamento no Harlem, produziu uma canção que foi um retrato de uma época, Revolution Will not be Televised, dos anos 1970, um hino revolucionário.

Essa disposição de blindar a palavra com uma couraça de cultura orgânica, viva (e ao mesmo tempo histórica, embebida no blues e nos lamentos de trabalho do Sul escravista) tornou o trabalho de Scott-Heron um farol multigeracional. Um memorial em seu tributo, no fim de semana, reuniu em Nova York astros como Kanye West, Lupe Fiasco e outros. Seu legado está exemplarmente distribuído no seu álbum testamento, I"m New Here (XL Recordings), que ele começou a gravar em 2007 e concluiu no ano passado.

O disco I"m New Here é um artefato único. Parece feito de exortações de um pregador que pragueja, mas aí você encontra um quase acalanto (I"ll Take Care of You), ou um tipo de tap dancing (New York Is Killing Me), ou um poeta cantando com voz de esmoléu de metrô (em Running), ou evangelista possuído de rádio (The Crutch). A singularidade da figura de Scott-Heron na cultura pop o projetou e também o isolou, e seus resgates nunca foram totalmente bem-sucedidos. Mas sua palavra fez um eco violentíssimo nos tímpanos do século 20.

"Ele foi um leitor, um pensador e um observador social, e sua mente produziu ideias, não oportunidades para o comércio. Ele amou estar no palco e ser o centro das atenções, mas por outro lado preferia estar sozinho. Ele era muito um personagem muito espinhoso para se tornar uma persona de sucesso calculado", escreveu Alec Wilkinson na New Yorker.

O paralelo é liberdade do redator, mas uma voz tão revolucionária quanto a de Scott-Heron, no Brasil, só podia ter ressoado pelas cordas vocais de Abdias do Nascimento. Abdias teve como interlocutores de Mário de Andrade a Gilberto Gil. Foi o criador do Teatro Experimental do Negro e colaborador de Paschoal Carlos Magno, nas décadas de 40 e 50. De dezembro de 1948 a julho de 1950, editou o jornal Quilombo. Lecionou nos Estados Unidos, na New York University e na Yale School of Drama, e foi contemporâneo dos mais famosos ativistas do movimento negro na América.

Certa feita, em 2007, convidado da Mostra Internacional do Cinema Negro, na Cinemateca Brasileira, vestido com roupas africanas e em cadeira de rodas, Abdias esperava no hall pela cerimônia de abertura e se dizia velho e cansado demais para aquele tipo de agito. Mas Gilberto Gil passava por ali bem naquele momento e lhe passou um "pito" carinhoso: "Minha mãe (Dona Claudina) teve catarata, não enxerga muito bem, mas está ótima. Já o Caetano fica boquiaberto com Dona Canô: não é só o físico que está ótimo, mas também o psicológico, o intelectual. Não tem isso de velho", discursou o então ministro da Cultura.

Depois de ouvir toda essa argumentação, Abdias do Nascimento berrou ali mesmo no hall da Cinemateca: "Eu sou lindo!", o que fez gargalhar todo o salão.

"É pena que ele está ameaçando deixar o ministério. Quer só cantar. Isso é muito bonito, mas o mais difícil é o desafio de mudar o que está aí. Fica, ministro!", pediu Abdias em seu discurso, lançando ali mesmo um movimento. Gil, como sabemos, ficou. "Mandei uma carta ao presidente Lula pedindo que ele não ceda, porque os reacionários racistas estão em todo lugar", disse o professor ao Estado, na ocasião. Sua luta foi longa, e ele soube vencer com elegância.