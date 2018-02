Palavra de escritor

ENVIADO ESPECIAL / PARATY

O português valter hugo mãe chegou à casa do Instituto Moreira Salles (IMS) em Paraty às 17h25, com uma hora de atraso e sem almoçar. Ônus do sucesso de sua mesa de autógrafos do romance a máquina de fazer espanhóis (Cosac Naify, 2011) dia 8 na Festa Literária Internacional de Paraty - menor apenas que aquele derramado sobre Chico Buarque em sua apoteótica passagem pela Flip 2009.

Com um exemplar nas mãos de A Metamorfose, de Franz Kafka, que ele próprio editou pelo selo luso Quasi Edições, o escritor foi gravar seu depoimento para a série "Prefácios" - da Rádio Batuta, hospedada no site do IMS - que estreia neste domingo.

A ideia de convidar autores contemporâneos a falar das obras de que mais gostam ou que sonhariam prefaciar não tem apenas a intenção de revelar os clássicos que os influenciaram. Como explica o coordenador da rádio, o ensaísta Francisco Bosco - filho do cantor e compositor João Bosco -, muitos optaram por livros não exatamente consagrados ou por autores pouco conhecidos: "Há nisso uma ambição crítica de inscrever, candidatar livros ao cânone".

Dessa maneira, se hugo mãe optou por Kafka e João Ubaldo Ribeiro pela Ilíada de Homero, Rodrigo Lacerda pinçou Mina R, ficção de Roberto de Mello e Souza inspirada em suas vivências durante a 2.ª Guerra, e Paulo Henriques Britto escolheu Armadilha para Lamartine, de Carlos & Carlos Sussekind - romance psicanalítico em que o autor reescreve os diários do pai, sob o ponto de vista de si próprio tal como aparece descrito neles.

A experiência com "Prefácios" mudou a visão que o próprio Francisco Bosco, autor de Banalogias (Objetiva, 2007) e E Livre Seja Este Infortúnio (Azougue, 2010), tinha da literatura. "A definição de Roberto Bolaño como uma espécie de "Borges com vísceras", feita por Andrés Neuman no programa que vai ao ar no dia 14/8, mudou a forma como eu o leio hoje", diz.

A rádio, que contava oito programas finalizados no início de julho, entre os quais o do poeta Alexei Bueno sobre Os Sertões, de Euclides da Cunha, o de Bernardo Carvalho sobre Diário do Hospício, de Lima Barreto, e o de Milton Hatoum sobre Infância, de Graciliano Ramos, decidiu aguardar a Flip para completar o elenco ali mesmo, em Paraty. Entre as 13 gravações já prontas e que serão disponibilizadas a cada domingo no www.ims.com.br/radiobatuta, estão ainda as vozes dos colombianos Laura Restrepo e Héctor Abad.

Criada em agosto de 2010, a Batuta é mais uma das iniciativas do IMS para divulgar seu enorme acervo cultural, dedicado basicamente à música popular brasileira. Reunindo arquivos pessoais e familiares de artistas como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Elizeth Cardoso, com bibliotecas e fonotecas de colecionadores da MPB, seu conteúdo digitalizado já era acessível no site da instituição. Agora, no link da rádio, ele é compilado e editado na forma de programas e esquetes. A rádio também produz conteúdo próprio, como no caso dos "Prefácios" e no registro de eventos promovidos pelo IMS.

Mas o maior tesouro da casa é a coleção de discos de goma-laca de 78 rotações por minuto que cobrem boa parte da produção musical brasileira desde o início do século 20. Apenas do jornalista e crítico musical José Ramos Tinhorão, estão guardados ali, em condições perfeitas de umidade e temperatura, cerca de 6 mil "bolachões" (como os 78 rpm são chamados), 4 mil LPs de 33 rpm, 30 mil partituras e 10 mil volumes sobre música, além de fotografias e documentos dos artistas.

Na transição para o LP, as matrizes 78 rpm das gravadoras brasileiras foram derretidas e vendidas como metal. Daí a importância de se digitalizar os vinis que ainda restam. "Estima-se, pelo número de série, que haviam 32 mil discos no País. Recuperamos até agora cerca de 1/3 deles", conta a pesquisadora Bia Paes Leme, responsável pelo acervo.

TRECHOS: AS OBRAS QUE AMAMOS

"O que acontece é que, num dado momento, alguém que é amado ou precioso para uma determinada família, se transforma em um ser esdrúxulo que a família não consegue entender. Assim que li A Metamorfose foi isso o que...

...me ficou. A importância de se continuar a amar ou não a alguém que se tornou uma espécie de desconhecido, que se tornou a seus olhos um monstro. (...) Kafka lida sempre com esse deparar com uma certa monstruosidade, e a necessidade de sabermos até que ponto seguimos amando quem se transforma em alguma outra coisa que nós não esperávamos."

valter hugo mãe,

ESCRITOR PORTUGUÊS, SOBRE

A METAMORFOSE, DE FRANZ KAFKA

"Eu sempre preferi traduções da Ilíada em prosa e sem pretensões...

...que considero abomináveis, a imitar não só o gênio da língua grega como a querer fazer versos tão competentes quanto os que Homero nos legou."

João Ubaldo Ribeiro,

ESCRITOR BAIANO, SOBRE

A ILÍADA, DE HOMERO

"Cada frase é pensada e, nesse sentido, ele é flaubertiano. Procura...

...um efeito sonoro e visual, mas sem dourar a pílula. (...) No fim do livro, há um trecho em que defende que a palavra foi feita para dizer, não para enfeitar."

Milton Hatoum,

ESCRITOR AMAZONENSE, SOBRE

INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS

