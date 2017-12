Paladar premia os melhores pratos de São Paulo A noite desta quarta-feira foi de Gastronomia, no Bourbon Street, em Moema, onde foi realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Paladar 2006, promovido pelo Estado e realizado pela equipe do caderno Paladar. Todos os 11 premiados (8 categorias, dois prêmios especiais e um por voto popular), assim como a comissão de jurados, foram anunciados durante a festa - era um clima de sigilo até as 21h45, quando começou a entrega. Durante um mês, o júri, formado pelos gourmets Bráulio Pasmanik, Jacques Trefois, Ilan Kow, Saul Galvão, Lucinéia Nunes, Miguel Icassatti, Luis Américo Camargo, Gabriela Mascioli, dona da Livraria Mille Foglie, Rosa Moraes, da Universidade Anhembi Morumbi, Patrícia Ferraz, editora da revista "Gula", e pelo jornalista e crítico gastronômico Luiz Horta, selecionou seus pratos preferidos freqüentando restaurantes diversos de São Paulo. Os convidados da noite foram recebidos pelo som do trio de jazz do Bourbon Street. Depois da cerimônia de entrega, conduzida por Daniel Daiten, da rádio Eldorado, o público presente assistiu ao show de Ed Motta numa apresentação intimista, só o músico acompanhado de piano. Cada jurado provou 42 pratos Os organizadores fazem questão de frisar que este não é um prêmio dono da verdade - eles acreditam que a comida provoca diferentes sensações que não podem ser iguais para todas as pessoas. O que tentou-se fazer, durante um mês, foi o que um dos jurados chamou de "pôr a comida entre parênteses", isto é, isolá-la do entorno repleto de garçons, toalhas ou falta de toalha, barulho, serviço demorado e mal-educado, pequenas ou grandes alegrias de uma refeição no restaurante. Os 11 jurados, que provaram 42 pratos cada um desde o início de julho, não deram bola para luxos e serviço e foram a todos os lugares sem se identificar, pagaram suas contas e ainda tiveram de apresentar as notas fiscais (462 contas!). Para quem gosta de números, se elas fossem enfileiradas, formariam uma fileira de 70 metros de comprimento. Confira os vencedores do Prêmio Paladar: Melhor Massa: Gnococchi alla Piemontese, Vecchio Torino Melhor Peixe e Frutos do Mar: Moqueca de Lagosta, Pilico Melhor Carne: Picanha Summus, Baby Beef Rubayat Melhor Sushi e Sashimi: Jun Sakamoto Melhor Comida de Bistrô: Cassoulet, Allez, Allez! Melhor Cozinha Criativa: Fetucine de Pupunha à Carbonara, D.O.M. Melhor Alta Cozinha: Pato assado dr. Ricardo, La Brasserie Erick Jacquin Melhor Sobremesa: Île flotante, La Brasserie Erick Jacquin Melhor Pizza - Voto Popular: Camarão com catupiry, Pizzaria Bruno Matéria alterada em 31/08/06 para acréscimo de informações