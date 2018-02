Paixões Perigosas: atração do Investigação Discovery

A própria Galisteu, ao apresentar um dos episódios a jornalistas, ontem (7), em evento promovido pelo canal, admitiu à reportagem que não conteve o riso em várias ocasiões. "Em um dos episódios... posso falar?", pergunta ela à equipe de comunicação do canal, para continuar: "Em um dos episódios eu tinha que dizer que o jardineiro era ?gostosééérrimo!?. Eu perguntei (no set): ?vocês têm certeza que querem que eu diga isso?? Na verdade, eu tinha que dizer que ele era ?gostoso?, mas me deu vontade de falar ?gostosérrimo?."

No episódio apresentado ontem, o primeiro da série, intitulado Longe Demais, o casal Melinda e David, vistos como exemplo de devoção conjugal, terão o casamento abalado - e a morte do marido consumada - após a chegada de um novo amigo ao círculo doméstico. Na ocasião, Galisteu alinhava a história com frases como "Embora seja bom ter amigos, num casamento, três é demais". Ou então "Em uma cidade cristã, onde uma saia mais curta pode ser tabu, os boatos corriam soltos". E, finalmente, "quando a mulher apronta por aí, o marido é sempre o último a saber".

Para Fernando Medin, diretor do grupo Discovery no Brasil, o que mais espantou o canal no processo de pesquisas que resulta na escolha de programas como este foi ouvir de brasileiras que elas gostam de histórias com "finais felizes". "Na verdade, elas querem dizer, com isso, que esses crimes encontram uma justiça em seus desfechos, mas não há nesses episódios nada de feliz, naturalmente", conclui Medin.

Questionada se o canal não poderia produzir uma série similar com crimes passionais no Brasil, Galisteu lembrou que aqui os casos não têm punições tão exemplares como aqueles vistos durante a série.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PAIXÕES PERIGOSAS - Estreia dia 24 de maio, 22 h. Dez episódios, no canal Investigação Discovery.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.