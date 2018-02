Paixão e frustrações em 'Música para Cortar os Pulsos'

Primeiro texto e direção para o teatro do diretor de cinema e TV Rafael Gomes, de 28 anos, um dos realizadores - com Esmir Filho e Mariana Bastos - do vídeo-fenômeno da internet "Tapa na Pantera" (2006) e responsável pelo seriado da TV Cultura "Tudo o que é Sólido Pode Derreter" (2009), "Música para Cortar os Pulsos" teve duas temporadas paulistanas em 2010, quando foi escolhida a Melhor Peça Jovem do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). A peça marca a criação da Empório de Teatro Sortido, companhia de encenadores em que Gomes tem como parceiro o também cineasta e músico Vinicius Calderoni.

A música acompanha as reflexões sobre o amor de Isabela (Mayara Constantino), Felipe (Fábio Lucindo) e Ricardo (personagem interpretado alternadamente pelos atores Victor Mendes e Guilherme Gorski), em dez cenas curtas. Ela sofre porque foi abandonada pelo namorado. Felipe esforça-se para se apaixonar por alguém. E Ricardo surpreende-se por gostar do amigo de uma maneira especial.

As histórias sentimentais se cruzam, pontuadas também por citações de versos de Cazuza, Chico Buarque, Caetano Veloso, Mariana Lima e Los Hermanos, entre outros compositores. "Todo mundo se identifica com os três personagens porque eles acabam representando fases da nossa vida amorosa/sentimental", diz Mayara, de 24 anos, que faz sua estreia nos palcos com a peça.

"Muitas vezes não sabemos nos comportar em relação ao amor e as surpresas que com ele nos acontece", comenta como Victor Mendes, que também faz sua estreia teatral e foi colega de elenco da atriz na série da TV Cultura. "Me coloco como parte disso porque tenho 23 anos e me sinto muitas vezes vivendo o que esses personagens vivem e com a peça entendo que eu posso sentir o que sinto porque é assim, o amor é difícil mesmo."

Mayara é uma espécie de musa do diretor - foi a estrela de "Tudo o que é Sólido Pode Derreter", tanto no curta-metragem quanto no seriado originado a partir dele. E foi pensando nela que Gomes escreveu a personagem Isabela. Durante o processo de preparação do espetáculo, em que músicas iam e vinham para ajudar na composição das cenas e das características dos personagens, ela pediu ao diretor que mantivesse "Please, Please, Please Let Me Get What I Want", dos Smiths, na peça. "Escutamos muitas músicas lindas e depois tivemos que fazer uma seleção. Foi bem difícil, estavam todos muito apegados a elas", afirma a atriz.

Cinema - A ideia de contar essa história de amor meio fragmentada, sobre "corações juvenis", surgiu, a princípio, como um longa-metragem, em 2009. Estimulado pelo ator Thiago Ledier, que é o assistente de direção da peça, os textos de estudo de personagem tomaram a forma teatral. "Senti que se eu fosse fazer um filme, naquele momento, até isso acontecer, talvez a ânsia se esvaziasse", comenta Gomes, que deve retomar esse projeto cinematográfico no ano que vem.

O espetáculo acaba de voltar de uma turnê realizada durante o primeiro semestre por 17 cidades do interior de São Paulo, pelo Programa Viagem Teatral Sesi. Em cada lugar, as reações à história dos três jovens foram das mais variadas - de silêncio absoluto da plateia a manifestações calorosas e até choro de algumas pessoas. "Acho que de extrema importância mostrar - e com naturalidade - esses relacionamentos, os diferentes tipos de amor. E não estou falando para jovens, não, para todas as idades", comenta Gorski, de 25.

Ele, assim como Lucindo, de 27 anos, entraram para o elenco durante a turnê do Sesi, quando saiu o ator Kauê Telloli - agora na peça "Sem Pensar", com Denise Fraga. Gorski, que já tinha se apaixonado pela obra como espectador antes do convite para integrar a peça, participa das apresentações de hoje a 7 de agosto e nos dias 12 e 19. Já Mendes, entra em cena nos dias 13, 14, 20 e 21 de agosto.

Música para Cortar os Pulsos

De 29 de julho a 21 de agosto

Sextas e sábados às 21h; domingos às 19h

Teatro João Caetano - Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Mariana

Informações: (11) 5573-3774/5549-1744

Duração: 70 minutos

Recomendável para maiores de 14 anos

Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (maiores de 60 anos, aposentados e estudantes com carteirinha)