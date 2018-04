Paixão e decepção marcam 1º show de Amy no País

Trajando vestido cor de salmão com busto branco, Amy já entra em cena cuspindo os restos de uma goma de mascar no fosso entre o palco e a plateia. Acompanhada de 9 músicos, todos vestidos de branco, ela provoca a primeira explosão de histeria coletiva com o reggae "Just Friends", logo depois da introdução da ótima banda - com breve versão de "Shimmy Shimmy Ko Ko Bop", lançada nos anos 1950 por Little Anthony and The Imperials. Depois vêm "Back to Black" e "Tears Dry on Their Own", em arranjos bem parecidos com os originais do álbum "Back to Black".

A cada canção o público reage euforicamente, cantando junto com ela e gritando seu nome repetidas vezes. A quarta canção com ela é uma das melhores do show, "Boulevard of Broken Dreams", um misto de mariachi, bolero e tango, em que Amy solta o vozeirão que parecia meio oscilante no início. A partir da quinta canção começa a parte chata e o show cai numa monotonia que parece irrecuperável. Amy sai da boca de cena para conversar diversas vezes com o vocalista Zalon Thompson e o baixista Dale Davis, como se estivessem num ensaio, decidindo qual seria a próxima canção.

A quebra de ritmo se agrava com a sequência interminável de baladas menos (ou nada) conhecidas, que começa a incomodar boa parte da plateia. Em algumas Amy parece estar no piloto automático. Quando nada poderia parecer mais frio, ela sai de cena, deixa a banda tocar sozinha, depois pede a Zalon Thompson assumir o centro do palco. Ele canta duas baladas sozinho, ela apenas dança em uma e fica sentada ao lado da bateria, ainda calada, em outra.

Enrolação - A fã que achou que não valia a pena pedir bis no final, começa a se manifestar para a amiga ao lado: "Acho que ela está enrolando a gente." E como estava. Mas Amy volta a empolgar com "Rehab" (ainda que no piloto automático) e quebra de novo o ritmo ao fazer a apresentação da banda, com cada um solando em um longo número instrumental de jazz-fusion.

Em seguida, vêm "You Know I?m no Good" (displicente) e "Me and Mr. Jones", e a euforia volta a tomar conta da plateia. É quando ela sai do palco mais uma vez sem mais nem menos e, para perplexidade geral, Thompson grita "thank you, Floripa", dando por encerrada a apresentação.

Gritos, aplausos, assobios, protestos e até vaia se misturam. Ninguém sabe o que virá. Um técnico afina o baixo, sai do palco. Momentos de tensão. Então Amy volta e arrasa no cover do ska "I''m Wondering Now", do grupo britânico Specials. Mas aí já é tarde demais para ela se reabilitar e, então, anuncia a última canção, "Valerie", que provoca nova onda de histeria e a maioria dos fãs canta junto com ela e vai para casa com a ilusão de ter visto um grande show. Hoje e amanhã Amy se apresenta no Rio e quinta vai para Recife. No sábado encerra a turnê em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.