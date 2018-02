Paixão de Miró pela pintura holandesa chega a NY

A fascinação que Joan Miró sentia pela pintura holandesa chega ao Metropolitan Museum of Art de Nova York através de uma exposição que mostra a influência dos pintores do século XVII Jan Steen e Hendrick Sorgh na obra do artista espanhol.

A exposição "Miró: The Dutch Interiors" (Miró: Os interiores holandeses, em livre tradução) abriu hoje ao público e poderá ser conferida até o dia 17 de janeiro de 2011.

Miró (1893-1983) era "apaixonado pela pintura holandesa e encontrou nela uma nova energia e luz para seu trabalho", explicou à Agência Efe o presidente do Departamento de Arte do Século XIX, Moderna e Contemporânea do museu nova-iorquino, Gary Tinterow.

A mostra reúne três obras de Miró, conhecidas como "Interiores holandeses" junto a suas fontes de inspiração: "O Tocador de Alaúde" (1661), de Hendrick Sorgh, e "Crianças ensinando um gato a dançar" (mais conhecida como "A aula de dança", 1660-1679), de Jan Steen.

Além dessas pinturas é possível conferir também os desenhos preparatórios e os 16 esboços que o pintor catalão realizou para transferir a linguagem figurativa do século XVII para seu universo surrealista.