Paixão de Cristo é encenada no agreste de Pernambuco As encenações de um dos mais famosos espetáculos teatrais do Brasil, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, começam amanhã e vão até o dia 3 de abril. Em sua 43ª temporada, a peça, que revive os últimos passos de Jesus, sua morte e ressurreição, será realizada no município de Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco. O espetáculo já atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo.