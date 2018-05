Paixão, angústia e fé em dobro

A afinidade entre o escritor Georges Bernanos, morto em1948, aos 60 anos, e o cineasta Robert Bresson (1901-1999) era mais que eletiva. O destino de ambos parecia selado pela santa padroeira da França, Joana d"Arc, o primeiro por ter sido casado com uma descendente do irmão da guerreira e o segundo por ter filmado os autos do processo que levaram à fogueira a heroína militar, morta aos 19 anos, em 1431, após ter conduzido os franceses na guerra contra os borguinhões e seus aliados ingleses. O filme de Bresson, O Processo de Joana D"Arc, será exibido em 1.º de julho no 2.º Ciclo Cultural Georges Bernanos, promovido pela editora É Realizações em sua sede (Rua França Pinto, 498, Vila Mariana, às 19h30) com apoio do Sabático e da Embaixada da França. O roteiro do longa, escrito pelo próprio Bresson, e o mais completo estudo sobre os 13 filmes realizados pelo cineasta em seus 50 anos de carreira (de 1933 a 1983), Bresson ou O Ato Puro das Metamorfoses, de autoria do crítico francês Jean Sémolué, chegam na próxima semana às livrarias, com o selo da É Realizações. Durante o ciclo, dois outros filmes de Bresson serão exibidos, após palestras dos professores João Cezar de Castro Rocha e José Carlos Zamboni, Diário de Um Pároco de Aldeia (dia 29/6) e Mouchette (dia 30/6) - e ambos se baseiam em livros de Bernanos, agora publicados em novas traduções pela mesma editora, que no ano passado lançou Sob O Sol de Satã. Como se vê, Bresson, cujo nascimento completa 110 anos em setembro, é o homenageado do ciclo - e Georges Bernanos, uma espécie de patrono da homenagem.

A obra de Bernanos, fora de catálogo há anos, está sendo recuperada pela Editora É, que já comprou os direitos de outros seis livros do escritor francês: L"Imposture (1927), Dialogue D"Ombres (1928) La Joie (1929), Un Crime (1935), La France Contre Les Robots (1946) e Dialogues des Carmélites (1949). É um esforço comparável ao da editora Estação Liberdade para relançar a obra de outro contemporâneo de Bernanos, o também cristão e francês André Gide.

Mas, ao contrário de Gide, Bernanos não foi marcado pela ancestral dicotomia entre o desejo insano pela santidade e uma atração irresistível pela promiscuidade. Foi, sim, um católico fiel, mas ideologicamente dividido, que começou como simpatizante da organização direitista Action Française e acabou como defensor radical da liberdade, condenando todos os regimes totalitários, do fascista ao comunista.

Dois dos conhecidos romances de Bernanos filmados por Bresson e agora lançados, Diário de Um Pároco de Aldeia (1936) e Nova História de Mouchette (1937), separados pelo espaço de apenas um ano, traduzem a inquietude espiritual e a evolução da linguagem bernanosiana justamente quando começava a Guerra Civil Espanhola que conduziria Franco ao poder. Bernanos escrevia, na época, sobre um pároco alcoólatra de uma aldeia "devorada pelo tédio" e uma menina pobre e rebelde, ambos menosprezados. O passo seguinte seria, naturalmente, uma revisão ideológica de sua adesão à Action Française (e ao ditador Franco, por extensão): chama-se Les Grands Cimetières Sous la Lune (1937) e está em negociações para ser traduzido pela mesma Editora É.

O crítico Jean Sémolué dedica boa parte do seu Bresson ou O Ato Puro das Metamorfoses para tratar separadamente de Diário de Um Pároco de Aldeia e Mouchette, filmados, respectivamente, em 1951 e 1967. Único romance de Bernanos escrito em primeira pessoa, o Diário seria um filme "inviável" por se tratar de um diário íntimo sobre uma aventura espiritual. Como traduzir em imagens a crise de fé do pároco de Ambricourt? Pedindo aos intérpretes que não se esforçassem para se parecer com os personagens do livro, "mas que expressassem a sua própria verdade". Seria isso fidelidade a Bernanos? Sémoulé acha que sim. Como as últimas palavras do pároco ("Tudo é graça") sugerem uma crença jansenista - a de que o vento da Graça sopra onde quer -, os atores também seriam tocados por ela na hora da filmagem. Para o crítico, as analogias com a paixão de Cristo ficam ainda mais nítidas no filme que no livro, sobre um jovem padre cujo insucesso se deve em parte à inabilidade para conduzir seu rebanho, ele mesmo sendo um pastor embrigado e perdido.

Semolué demora-se mais em Mouchette que, segundo o crítico, "conserva o ritmo caótico dos grandes romances de Bernanos" - incluindo aí o Diário. Para ele, a palavra, no entanto, é secundária em Mouchette, a Virgem Possuída (título do filme em português), sobre a solitária camponesa que, ainda criança, é humilhada por hostis colegas de escola, obrigada a cuidar do bebê da mãe doente e a conviver com um pai beberrão e contrabandista. Bresson não julga ou condena seus personagens, diz Sémolué, lembrando que o nome de Deus, pronunciado a torto e a direito no Diário, nem sequer é mencionado no filme. Mouchette, vítima do chamado de Satanás, é analisada por Sémolué como uma heroína sob o domínio do mal, que, no epílogo, sucumbirá à "agonia das lebres", deixando-se escorregar pelas encostas até encontrar a morte nas águas de um lago, agarrada ao vestido de musselina presenteado pela velha que a insultou, dizendo que Mouchette trazia o mal nos olhos.

O livro de Sémolué destaca o papel que O Processo de Joana D"Arc teve na composição do credo cinematográfico de Bresson - de que cinema não é teatro, nem literatura, mas "cinematógrafo", como patentearam sua invenção os irmãos Lumière, ou seja, uma "écriture", uma linguagem feita de imagens em movimento. Seco, econômico, avesso ao ornato, Bresson dispensa a música para comover o espectador, que se vê diante de uma operação mística, misteriosa, a de uma donzela no caminho de um mundo que nos é interdito, "mas que se abre a ela por uma alquimia naïve de seus sentidos", como diz Bresson no prólogo do roteiro que escreveu para o filme, agora lançado.

Bresson explica nesse texto sua opção pela analogia entre o drama de Joana e a paixão de Cristo como uma estratégia capaz de provocar nossa época com esse prodígio de heroísmo feito de abandono e agonia. Joana não era a camponesa ingênua que a história retratou, mas a camarada elegante dos senhores da corte (elegância que, segundo ele, se voltaria contra ela no processo), a predestinada ao martírio pela salvação de seus pares. Joana, no entanto, é recebida pela matula selvagem como uma "mulher-diabo", que chefia exércitos, veste-se de homem e, ainda por cima, recusa-se a revelar a natureza das aparições dos santos que a acompanharão à fogueira. No itinerário de Bresson, Sémolué destaca O Processo de Joana D"Arc como seu momento "mais puro", no sentido de mais fiel à estética bressoniana e à vida da santa. Não sem razão, Régine Pernoud, a maior especialista na vida de Joana, disse a Bresson que o filme poderia ter sido intitulado Joana por Ela Mesma.

De volta a Satanás, o diabo, provavelmente, é a floresta que leva os cavaleiros do Santo Graal à perdição em Lancelot do Lago, o filme formalmente mais requintado de Bresson - o mais belo, na concepção de Sémolué. Fascinado pelas últimas imagens da obra - o epílogo de Lancelot, sem diálogo, é uma explosão de formas, cores e sons -, ele diz que a visão de Bresson equipara-se à de um Dürer ou Urs Graf. O amontoado de elmos e couraças seria a versão pictórica do cineasta (que um dia quis ser pintor) do triunfo da morte - "para o qual tudo se orientava". De fato, o filme já começa com os cavaleiros voltando sem recuperar o Santo Graal, ou seja, epílogo e começo da aventura espiritual se equivalem, pois tanto Lancelot como seus cavaleiros estão condenados à morte. Mas, embora sombria, a viagem ao fim do desastre, segundo Sémolué, "não conduz os heróis a renegar o que eles tiveram de mais caro".

Pode-se dizer o mesmo de Bernanos, que, entre os personagens bíblicos, parece ter eleito Jó como o protagonista de suas histórias. São rejeitados como o pároco da aldeia e Mouchette, seres desesperadamente solitários e vítimas da incompreensão de seus pares, que, a exemplo de Joana D"Arc, resistirão ao escárnio e à violência, desafiando a morte. Jó é também o jumento Balthazar de A Grande Testemunha (Au Hasard Balthazar, 1966), que vive e sofre como Cristo, morrendo entre ovelhas num mundo impiedoso, após ser chicoteado e usado como atração de circo. Como os humanos, ele também é uma vítima do acaso e da indiferença dos homens.