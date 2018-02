PAISAGEM INTERIOR O espaço "limpo e ideal" do Anexo Original do MAC-USP, projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950 para integrar o então Pavilhão da Agricultura no Conjunto Arquitetônico do Ibirapuera, está, a partir de agora, tomado por 70 postes de madeira. Fincados nas paredes (os buracos estão lá), entrecortando o prédio em meio a suas colunas arquitetônicas, esses elementos rudes e comuns formam uma composição horizontal e também suspensa e em equilíbrio, apresentando-se como uma espécie de paisagem interior "em tensão" criada por Carlito Carvalhosa.