País que resiste ao desastre Suprima os efeitos da sombra e a beleza fenecerá como uma planta sem água. Para o escritor Junichiro Tanizaki, cujo maior desejo era o de construir uma casa tipicamente japonesa, dessas que têm as portas de shoji (papel translúcido), os resultados dessa empreitada foram no mínimo desastrosos. Ele teve problemas com a iluminação, as portas fechavam mal e, desesperado, Tanizaki apelou para o vidro. O efeito era bastante desagradável e, por causa da luz elétrica, a penumbra da casa "típica" japonesa ficou nos sonhos de Tanizaki. Não foi exatamente esse episódio, contado no livro Em Louvor da Sombra, que levou Marco Giannotti a executar as colagens da exposição Diário de Kyoto, a próxima que vai inaugurar, dia 21, no Instituto Tomie Ohtake. Mas poderia ter sido. De qualquer forma, a questão da transparência é sugerida por outra passagem. Nela, Tanizaki fala do papel japonês como suporte ideal para a pintura, que, no Japão, já nasce amalgamada com a escrita, como lembra o próprio Giannotti.