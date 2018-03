País incentiva vinda de tradutores O primeiro passo foi dado em julho, durante a Flip, com o anúncio do pacote de incentivo à tradução de obras brasileiras. Hoje, na Feira de Frankfurt, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Galeno Amorim, anuncia o Programa de Internacionalização do Livro e da Literatura Brasileira, mais um avanço no programa de preparação para 2013, quando o Brasil será o país homenageado.